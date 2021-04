Immer noch wie frisch verliebt! Teenieschwarm Justin Bieber (27) hat mit seiner Hailey (24) nicht nur ein gefragtes Model an seiner Seite, sondern vor allem eine Ehefrau, die ihren Mann in jeder Lebenslage unterstützt. Ihr Angetrauter, der schon in jungen Jahren im Rampenlicht stand, kann sich, wie es scheint, im gehetzten Musikeralltag bei der Beauty total fallen lassen. Dass die beiden auch nach ihrer Hochzeit im September 2018 immer noch nicht genug voneinander bekommen, zeigt jetzt ein süßes Pärchenbild!

Auf Instagram postet Justin jetzt einen Schnappschuss, der ihn ganz innig mit seiner Hailey zeigt. In schummrig-blauem Licht greift der "Baby"-Interpret nach dem Gesicht seiner Frau und schmachtet sie nach allen Regeln der Kunst an. Zieht er sie gleich zu sich heran, um ihr einen Kuss zu geben? Das lassen Haileys geschürzte Lippen jedenfalls erahnen! Die schaut ihren Auserwählten jedenfalls auch ganz verliebt an!

Die Fans finden auch, dass es zwischen den beiden immer noch mächtig knistert und kommentieren fleißig. "Diese Art, wie du sie anschaust", bemerkt ein Follower. Ein anderer schreibt: "Das, was sie haben, hätte ich gerne." Einige weitere Supporter lassen auch anklingen, dass sie sehnsüchtig auf baldige Babynews bei den beiden warten!

Getty Images Justin Bieber und seine Frau Hailey auf dem roten Teppich

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, 2021

