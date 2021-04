Hat Gentleman (47) ein Lieblingstauschkonzert? Der Musiker ist dieses Jahr wieder bei Sing meinen Song dabei, nachdem er bereits 2017 erstmals Teil der Vox-Sendung gewesen ist. Neben dem gebürtigen Osnabrücker nehmen dieses Mal aber auch Joris (31), Nura (32), Stefanie Heinzmann (32), DJ BoBo (53), Ian Hooper und Johannes Oerding (39) an der Sendung teil. Promiflash hat bei dem "Rise Up"-Interpreten mal nachgefragt, auf welchen Tauschabend er im Vorfeld am meisten hingefiebert hatte?

Seine Antwort: Es gab keinen Künstler, auf den er sich mehr oder weniger gefreut habe, da bei "Sing meinen Song" einfach so viele verschiedene Persönlichkeiten aus so unterschiedlichen Genres zusammenkommen würden – was ja auch das Schöne an der Sendung sei. "Genau das ist immer dieser Überraschungsmoment. Wenn jetzt so ein DJ BoBo vor dir steht und einen Song von dir performt, dann A: Was ist das für ein Song? Und B: Wie wird das? Du wirst immer wieder so krass überrascht", schwärmt Gentleman im Promiflash-Interview. Er gibt allerdings auch zu, dass er am Anfang Angst hatte, dass er seine neu interpretierten Lieder "kacke" finden könnte – doch diese Furcht habe sich am Ende immer als unbegründet herausgestellt.

Das habe vor allem daran gelegen, dass jeder der "Sing meinen Song"-Stars sich jeweils so viel Mühe gegeben habe. "Du kannst da aber auch nicht hingehen und einfach nur deine Songs singen. Du musst dich wirklich nackig machen. Du sitzt da zwei Wochen mit Gleichgesinnten an einem Ort und das ist einfach total intensiv, was da passiert", betont der 45-Jährige.

TVNOW / Markus Hertrich Johannes Oerding, DJ BoBo, Ian Hooper, Stefanie Heinzmann, Nura, Joris und Gentleman, Musiker

Getty Images Gentleman, 2015

TVNOW / Markus Hertrich Johannes Oerding, DJ BoBo, Stefanie Heinzmann bei "Sing meinen Song" 2021

