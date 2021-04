Am Samstag fand die Beerdigung von Prinz Philip (✝99) statt, zu der die Gäste und Angehörigen natürlich in ihren elegantesten schwarzen Outfits erschienen. Alle Details der prächtigen Aufmachung waren aufeinander abgestimmt, selbst beim Styling der royalen Haarpracht wurde nichts dem Zufall überlassen. So rundete etwa Herzogin Kate (39) ihr schwarzes Kostüm mit einem voluminösen Dutt ab. Ganz anders dagegen Prinzessin Beatrice (32): Die Enkelin der Queen trug ihre Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden.

Als die älteste Tochter von Prinz Andrew (61) aus der schwarzen Limousine stieg, staunten die Royal-Fans vor den Bildschirmen nicht schlecht: Die 32-Jährige, die ihre Haare sonst gern in großen Locken über die Schulter fallen lässt, hatte diese streng zurückgebunden. Auf Twitter diskutierte die Community über die ungewohnte Frisur der älteren Schwester von Prinzessin Eugenie (31): "Ich kann nicht anders, als Prinzessin Beatrices Haare anzusprechen. Nicht nur die Länge, sondern (ohne unhöflich sein zu wollen) die sehr simple Art, wie sie heute gestylt sind.", merkte ein User an.

Aufgrund der enormen Länge vermuteten einige, es könne sich um eine Haarverlängerung handeln: "Extensions würde ich sagen. Sie sahen wunderschön aus. Gott sei Dank haben die Friseure wieder geöffnet!", wurde das schlichte Styling gelobt. Zu anderen feierlichen Anlässen wie etwa ihrer Hochzeit mit Edoardo Mapelli Mozzi (37) im letzten Jahr hatte die Prinzessin ihre Haare deutlich weniger zurückhaltend getragen.

James Whatling / MEGA Prinzessin Beatrice bei der Beerdigung von Prinz Philip

Getty Images Prinzessin Beatrice im November 2018 in London

Getty Images Prinzessin Beatrice im Juni 2016

