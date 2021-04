Mike Heiter (28) meint es offenbar wirklich ernst mit Laura Morante (30)! Im vergangenen Dezember machte der Ex von Elena Miras (28) es offiziell: Er ist wieder mit seiner Jugendliebe Laura zusammen – und die beiden Turteltauben könnten wohl kaum glücklicher miteinander sein! Schon kurz nach der Bekanntgabe ihrer Beziehung verkündeten die zwei, dass sie so schnell wie möglich zusammenziehen wollen. Haben sie inzwischen eine gemeinsame Wohnung? Promiflash stand Mike jetzt Rede und Antwort!

Im Interview bei Willi Herrens (45) Foodtruck-Eröffnung in Köln am vergangenen Freitag verrät der einstige Love Island-Boy: "Mittlerweile sind wir zusammengezogen. Wir sind jetzt zusammen in einer Wohnung." Doch haben sie sich ein neues Domizil gesucht oder hat einer der beiden seine Unterkunft aufgegeben? Letzteres Szenario ist der Fall: "Meine Wohnung gibt's nicht mehr", erklärt Mike weiter.

Durch die anhaltende Gesundheitskrise verbringt man derzeit ja sehr viel Zeit zu Hause – gehen Mike und Laura sich wie viele Paare ab und zu auf die Nerven, jetzt wo sie zusammenwohnen? "Wir gehen uns gar nicht auf den Sack, davon sind wir weit entfernt", betont Mike. Außerdem hätten sie auch immer genug Zeit, sich zu vermissen, wenn Laura arbeiten geht.

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de