Was für ein herrlich normaler Anblick von Daniela Katzenberger (34)! Mit ihrem auffälligen Look ist das TV-Sternchen bekannt geworden: Man erkannte die Katze stets an ihrer wasserstoffblonden Lockenmähne, dem perfekt sitzenden Make-up und einem meist pinken Outfit. Doch neuerdings zeigt sich die Ehefrau von Lucas Cordalis (53) vermehrt ganz natürlich im Netz. So auch in ihrem jüngsten Posting: Daniela teilte nämlich ein ungestelltes Pic von sich im Bademantel!

Via Instagram postete sie den Schnappschuss, der wohl einen Blick hinter die Kulissen geben soll. So stand Daniela in einem geblümten Bademantel mit unfrisierten Haaren in einem Berg von Wäsche – und gönnte sich offenbar zum Wachwerden erst mal eine Tasse Kaffee. Die aussagekräftige und realistische Aufnahme betitelte sie schlicht mit "Montag" und einem lachenden Emoji. Mehr müsse man dazu auch nicht sagen, finden ihre Fans. "Ich kann dieses Bild so fühlen" oder "Bei mir schaut es genau so aus", kommentierten etwa zwei User und scheinen Danielas Situation nachempfinden zu können.

"Die unendliche Geschichte einer Mama", schrieb eine weitere Abonnentin und deutete damit auf Danielas Mutterdasein hin. Denn zusammen mit ihrem Ehemann Lukas erfreut sich die Blondine an der gemeinsamen Tochter Sophia (5), die mittlerweile schon fünf Jahre alt ist. Die Familienplanung sei für die 34-Jährige aus einem bestimmten Grund bereits abgeschlossen – wie sie auf Social Media erklärte.

