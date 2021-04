Sie sind weiterhin ein Herz und eine Seele! Nachdem Pietro Lombardi (28) bereits 2020 nicht mehr in der Jury von DSDS gesessen hatte, ist ein Jahr später auch für Dieter Bohlen (67) Schluss. Er hat der erfolgreichen Castingshow ebenfalls den Rücken gekehrt. Zwar arbeiten der Sänger und der Poptitan somit also schon seit einer ganzen Weile nicht mehr zusammen, sind aber weiterhin sehr gute Freunde – wie gut sie sich verstehen, bewiesen sie jetzt mal wieder ihren Fans.

Pietro war beruflich in Hamburg unterwegs und stattete seinem Kumpel Dieter gleich mal einen Besuch ab. "Hallo Freunde, guckt mal, wer mich zu Hause besucht hat", hielt der 67-Jährige auf seinem Instagram-Profil fest. Beide grinsen in dem Video über beide Ohren, und Pie stellte klar: "Einmal Team, immer Team." Außerdem kommentierte Dieter den Clip mit den Worten "Der beste Freund zu Besuch" – zehn Jahre nach Pietros DSDS-Sieg verstehen sich die Männer also weiterhin blendend.

Dieter ist über die Jahre aber nicht nur zu Pietros Freund geworden – natürlich blieb er auch weiterhin sein Mentor. "Dieter hat mir vor zehn Jahren gesagt: 'Pietro, der liebe Gott hat vor den Erfolg den Schweiß gesetzt.' Und das stimmt zu 100 Prozent", gab der 28-Jährige kürzlich in seiner Instagram-Story preis.

Thomas Burg Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Instagram / dieterbohlen Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Instagram / _pietrolombardi_ Dieter Bohlen und Pietro Lombardi, 2011

