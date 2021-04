Calvin Kleinen rechnet ab! Der Rapper ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – das gilt auch für seine Musik. Bereits mehrfach teilte der Muskelmann in seinen Songs heftig aus. So bekam seine einstige Partnerin Roxy in dem Disstrack "Eine neue Ex 2" ordentlich ihr Fett weg, nachdem die Beziehung bei Temptation Island V.I.P. gescheitert war. In seinem neuen Song schoss Calvin nun gegen Influencer – mit Promiflash hat er über sein neues Werk geplaudert!

Bei der Foodtruck-Eröffnung des kürzlich verstorbenen Willi Herren (✝45) sprach der Musiker mit Promiflash über sein neues Meisterwerk namens "Leopard" – darin bezeichnete er Influencer als "Heuchler". "Ich glaube, die, die sich angesprochen fühlen, die wissen auch, wer gemeint ist", erzählte der 29-Jährige. Der Diss richte sich an diejenigen, die aus Eigennutz Charity-Aktionen initiieren würde: "Die [Charity-Aktionen, Anm. d. Red.] sind einfach nur dafür da, dass man die Reichweite hochdrückt. Und nicht, um irgendwelchen armen Leuten zu helfen."

Henrik Stoltenberg, der ebenso vor Ort war, machte diesbezüglich eine weitere Anspielung: "Und verschenken gebrauchte Sachen." Wen der Love Island-Star damit meint, ließ er offen. Allerdings vermuten einige Fans, dass er von seiner Ex Sandra Janina und deren Freund Juliano Fernandez sprach. Die beiden mussten nämlich vor wenigen Monaten einen heftigen Shitstorm einstecken, weil sie eine gebrauchte Küche verschenkt hatten – Henriks Freundin Paulina Ljubas (24) hatte dem Paar damals vorgeworfen, sich nur selbst bereichern zu wollen.

Anzeige

joergl3u Calvin Kleinen, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano Fernandez, Influencer-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de