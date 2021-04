Am 20. April startet die achte Staffel von Sing meinen Song. Dieses Jahr gibt es allerdings ein paar Neuerungen: Zum einen löst Johannes Oerding (39) jetzt Paddy Kelly (43) als Gastgeber ab. Außerdem wurde nicht wie sonst in Südafrika gedreht, sondern in Deutschland – und zwar an der Ostsee. Promiflash hat bei den diesjährigen Künstlern Joris (31), DJ BoBo (53), Gentleman (47), Nura (32), Stefanie Heinzmann (32), Ian Hooper und Johannes mal nachgefragt, wie sie diesen Drehortwechsel finden. "Wenn man hört, dass ‘Sing meinen Song’ nicht in Südafrika ist, da war das erste Gefühl erst mal: ‘Oh, wo? An der Ostsee? Bei drei Grad Außentemperatur?’ Aber ich kann euch sagen, die haben das wirklich, wirklich sauschön gemacht. Die haben so ein großes Festivalzelt in eine Südafrika-Kulisse umgebaut. Ich habe echt meinen Augen kaum trauen können, als ich das erste Mal reingekommen bin", schwärmt Joris.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de