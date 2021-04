Leni Klum (16) ist offenbar superglücklich: Am Valentinstag stellte die älteste Tochter von Model Heidi Klum (47) der Öffentlichkeit ihren Freund Aris Rachevsky vor. Die 16-Jährige trat erst vor Kurzem in die Model-Fußstapfen ihrer berühmten Mutter, steht also selbst erst seit wenigen Monaten im Rampenlicht. Auf neuen Bildern sieht man das junge Paar gemeinsam bei einem lässigen Spaziergang in Beverly Hills.

Im legeren Partnerlook laufen die Blondine und ihr Auserwählter durch die Straßen von L.A., der Wahlheimat von Familie Klum. Von den Paparazzi lassen sie sich nicht beirren und scheinen einfach ihre gemeinsame Zeit und danach ihre wohl frisch erstandenen Softdrinks zu genießen. Der coole Badeschlappen-Look der beiden Turteltauben passt perfekt zu den gemütlichen Schlabberklamotten, die sie tragen.

Dass Leni auch im übergroßen Pulli eine wahnsinnig tolle Figur macht, hatte sie erst vor wenigen Wochen unter Beweis gestellt. Da war sie von Fotografen mit Freundinnen beim Mittagessen in Malibu abgelichtet worden – völlig ungeschminkt und mit Joggingpants.

MEGA Leni Klum und ihr Freund Aris Rachevsky

