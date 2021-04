Schwangerschafts-Update von Nina Noel (32)! Die Schauspielerin, die für ihre Rollen in Serien wie Krass Schule – Die jungen Lehrer oder Köln 50667 bekannt wurde, erwartet aktuell ihr zweites Kind. Da sie das Ganze bis hin zur Geburt schon einmal durchgemacht hat, geht die Influencerin die zweite Schwangerschaft offensichtlich etwas entspannter an. Jetzt verriet Nina ihren Fans, dass sie einen bestimmten Termin mit Blick auf die Geburt noch nicht wahrgenommen hat.

"35. Schwangerschaftswoche und ich habe immer noch keinen Geburtsvorbereitungskurs besucht", schrieb die TV-Darstellerin unter einen aktuellen Instagram-Beitrag. Unter den aktuellen Pandemie-Bedingungen ist es aktuell vermutlich eh schwer, so einen Kurs zu finden. Nina erkundigt sich deswegen bei ihren Followern und fragt, ob diese von einem guten Online-Ersatz wissen würden. Auf den zugehörigen Bildern setzt die Beauty ihre Babykugel in einem engen weißen Kleid perfekt in Szene und zeigt noch einmal, dass Baby Nummer zwei wohl nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Ihre Follower sind sich uneinig, ob der Geburtsvorbereitungskurs bei der zweiten Schwangerschaft auch noch Sinn macht oder nicht. Nina hat sich mittlerweile auf jeden Fall schon mit einer Hebamme getroffen, wie sie jüngst in ihrer Story verriet. Mit der wurde schon über erste Vorkehrungen für die Entbindung gesprochen.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Sohn Lyano

Instagram / ninanoel Schauspielerin Nina Noel

Instagram / ninanoel Nina Noel, Schauspielerin

