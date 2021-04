Können sich Elisa Schattenberg (21) und Kempes Tekiela (23) zu hundert Prozent vertrauen? Die Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Profifußballer gehen mittlerweile schon seit über zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Hin und wieder muss sich das Paar jedoch der einen oder anderen Herausforderung stellen. Für die GNTM-Dreharbeiten waren die beiden zum Beispiel monatelang voneinander getrennt. Obendrein musste sich Elisa in der Show gelegentlich ziemlich freizügig präsentieren. Ist Kempes da eifersüchtig geworden?

Im Promiflash-Interview verriet der Kicker vom FC Progrès Niederkorn, dass er sich wegen der hüllenlosen Auftritte seiner Liebsten kaum Gedanken gemacht habe. Immerhin habe sie sich nur so zeigen müssen, um eine Runde weiterzukommen. Zudem sei in ihrer Beziehung ohnehin Elisa die eifersüchtigere Person. "Am Anfang war es ein bisschen schwer, als wir uns kennengelernt haben, weil sie früher mehr durchgemacht hat als ich", erklärte Kempes. Ihm zu vertrauen, sei ihr daher zunächst schwergefallen. Das hat sich mittlerweile aber geändert: "Sie vertraut mir jetzt zu hundert Prozent. Also mit dem Eifersuchts-Ding, da haben wir überhaupt keine Probleme. Da ist es eher so, dass wir mal kleine Streitigkeiten wegen dem Haushalt oder so haben, als wegen solcher Sachen."

Kempes gehe Beziehungen ohnehin mit sehr viel Vertrauen an. "Wenn der Partner was macht, dann macht der Partner was. Dann ist es einfach aus, aber das weiß Elisa", stellte der 23-Jährige klar. Dass eine Partnerin von ihm fremdgehe, sei ihm bisher aber auch noch nie passiert.

Instagram / fabuxliz Elisa Schattenberg und ihr Freund Kempes Tekiela

Instagram / elisaaascg "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Elisa und ihr Freund Kempes

Instagram / elisaaascg Elisa Schattenberg und Kempes Waldemar Tekiela

