Ist das ein Zauberstab in James Phelps (35) Hose, oder freut er sich so sehr auf das Golfen mit seinem Kollegen Tom Felton (33)? Diese Frage stellen sich jetzt bestimmt einige Harry Potter-Fans, nachdem sie Schnappschüsse einer Golfpartie zwischen den beiden engen Freunden näher betrachteten. Der Fred-Weasley-Darsteller und sein Kumpel, der in den Zaubererfilmen Draco Malfoy verkörperte, stehen nebeneinander, die Golfschläger vor sich positioniert: Die Hose von James lässt eine längliche Wölbung erkennen!

James' und Toms Filmfiguren haben sich bekanntlich nicht gut verstanden, doch im wahren Leben sind sie enge Freunde. Beide Schauspieler teilen vor wenigen Stunden die gleichen Aufnahmen einer Reunion auf einem Golfplatz in England. "Selbst ein lebenslanger Slytherin wird (ab und an mal) einen Weasley gewinnen lassen", scherzt Tom über das Match. Beim genauen Hinsehen fällt auf, dass James' graue Hose über seinem rechten Bein eine Falte schlägt, die für die Fans Grund für Spekulationen liefert: Ist das etwa allen Ernstes eine Erektion?

"Bitte sagt mir, ihr seht, was ich sehe", "Das ist ein großer Zauberstab", "Ist das eine Erektion oder ist der einfach nur echt groß?", lauten einige Kommentare der User, gefolgt von Auberginen- und Elefanten-Emojis. James selbst lässt die Unterhaltung bisher unkommentiert, allerdings eilt ihm eine Userin zur Hilfe: "Beruhigt euch, Leute. Er hat bestimmt nur ganz ungünstig einen Golfball in der Hosentasche", vermutet sie.

Instagram / t22felton "Harry Potter"-Stars James Phelps und Tom Felton

Getty Images Oliver und James Phelps bei einer "Harry Potter"-Ausstellung

Instagram / warwickadavis Warwick Davis, James und Oliver Phelps, Evanna Lynch, Rupert Grint und Tom Felton

