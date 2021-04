Sie sind auf der Zielgeraden: Noch zehn Mädels kämpfen in der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel um den Einzug ins Finale! Auf Heidi Klum (47) kommen am Ende jeder Folge jetzt immer kniffligere Entscheidungen zu. Denn alle Girls, die es so weit geschafft haben, bringen die Qualitäten mit, die ein angehendes Model braucht – und sie haben während der vergangenen Wochen allesamt eine Mega-Entwicklung hingelegt. Das zeigt sich nicht zuletzt an der Zahl ihrer Social-Media-Follower.

Über die größte Fanbase auf Instagram darf sich Romina Palm (21) freuen! Rund 376.000 Menschen folgen der Freundin von Stefano Zarrella (30). Auf nicht einmal halb so viele Follower kommt Transmodel Alex Mariah Peter. Ihren Account haben etwa 154.000 User abonniert. Knapp dahinter liegen Ana Martinović mit 136.000 und Curvymodel Dascha Carriero (21) mit 128.000 Followern. Bei der gebürtigen Ukrainerin war der Anstieg besonders hoch: Vor ihrer Teilnahme an der Castingshow folgten der 20-Jährigen gerade einmal 960 Personen.

Die sechs anderen Girls müssen sich hingegen mit "nur" fünfstelligen Zahlen zufriedengeben: Soulin Omar folgen rund 76.900 Nutzer, ein Stück dahinter kommt Elisa Schattenberg (21) mit circa 53.200 Followern. Yasmin Boulagh (19) und ihre Mitstreiterin Liliana Maxwell (21) liegen mit 46.600 und 46.400 Usern nahezu gleichauf. Die Schlusslichter der Top Ten sind Ashley Amegan mit 29.700 und Luca Vanak mit 19.000 Abonnenten.

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, Kandidatin bei GNTM 2021

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah, Kandidatin bei GNTM 2021

ProSieben Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Moderatorin

