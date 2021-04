Endlich lüftet Gal Gadot (35) das zuckersüße Geheimnis! Die Wonder Woman-Darstellerin und ihr Mann Jaron Varsano verkündeten Anfang März, dass sie bereits zum dritten Mal Eltern werden. Ihr erstes Töchterchen brachte die Schauspielerin bereits 2011 zur Welt. Sechs Jahre später durfte sich die kleine Alma über ein weiteres Schwesterchen namens Maya freuen. Doch welches Geschlecht wird ihr drittes Kind haben? Das verriet die Mutter jetzt!

In der "Live with Kelly and Ryan"-Show gab die 35-Jährige jetzt gegenüber dem Moderatoren-Duo Kelly Ripa (50) und Ryan Seacrest (46) ganz überraschend bekannt, ob ihr kleiner Wonneproppen ein Junge oder Mädchen wird. "Es ist Babygirl Nummer drei. Ja, wir halten uns an das, was wir kennen", freute sich die "Justice League"-Darstellerin. Gals Töchter bekommen also schon bald eine weitere kleine Schwester!

Die Schwangerschaft hatte das Model im März mit einem knuffigen Beitrag auf Instagram offiziell gemacht: Die 35-Jährige teilte dabei einen Schnappschuss von sich und ihrer Familie, auf dem sie gemeinsam mit ihren Liebsten im Bett liegt. Sowohl ihre Kinder als auch ihr Mann streichelten dabei ihren Bauch. "Es ist wieder so weit", gab Gal damals die süßen Neuigkeiten unter dem Post bekannt.

Instagram / gal_gadot Gal Gadot, Schauspielerin

Instagram / gal_gadot Schauspielerin Gal Gadot und ihr Ehemann Jaron Varsano,

Instagram / gal_gadot Schauspielerin Gal Gadot zusammen mit ihrer Familie

