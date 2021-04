Jetzt lässt sie Zahlen sprechen: Vor Kurzem hatte sich Georgina Fleur (31) aus ihrer Wahlheimat Dubai gemeldet und ihren Fans von den vermeintlichen Schattenseiten des Lebens in der Sonne berichtet. Weil das Essen einfach zu lecker sei, habe sie seit dem vergangenen Sommer zehn Kilogramm zugenommen. Doch mit dieser Offenheit nicht genug, gewährt die Rothaarige ihren Followern jetzt auch einen Blick auf ihre Waage: Denn Georgina verriet nun sogar ihr exaktes Gewicht.

Bei einem Q&A zu ihrem Leben in den Vereinigten Arabischen Emiraten kam auf Instagram neulich nämlich ein Fragesteller auf die Körpermaße der 31-Jährigen zu sprechen. Und die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin hatte offenbar nichts zu verheimlichen: Bei einer Größe von 1,72 Metern wiege sie zurzeit 65 Kilo. Wie viele der hinzugewonnenen Pfunde in dieser Angabe noch enthalten sind, sagte Georgina jedoch nicht ausdrücklich.

Ohnehin habe diese Gewichtszunahme der Ex-Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin nach der Meinung ihrer Fans überhaupt nicht geschadet. In einer Umfrage hatte Georgina abstimmen lassen, ob ihre Follower sie vorher oder danach hotter fanden. Die guten Nachrichten für die TV-Beauty: Die überwältigende Mehrheit fand, dass sie vor allem an Sex-Appeal zugelegt hatte.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im November 2020 in Dubai

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, It-Girl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de