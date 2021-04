Am Geburtstag von Machine Gun Kelly (31) darf Megan Fox (34) natürlich nicht fehlen. Die Schauspielerin und der Rapper gehen seit mehreren Monaten gemeinsam durchs Leben. Während MGK sich bereits eine Hochzeit mit seiner Freundin vorstellen kann, hat es Megan offenbar nicht eilig, wieder vor den Traualtar zu treten. Nun stand der Ehrentag des Musikers vor der Tür und die Beauty hinterließ ihrem Partner süße Grüße.

Am vergangenen Donnerstag war der Schauspieler stolze 31-Jahre alt geworden. Auf Instagram teilte Megan deshalb ein süßes Pärchenbild der beiden. Die Aufnahme zeigt Megan und Machine Gun Kelly, wie sie für ein Spiegelselfie nebeneinanderstehen – wie happy sie zusammen sind, sieht man ihnen deutlich an: Sie lachen herzlich in die Kamera. "Happy Birthday, blondes Engelsbaby", betitelte die 34-Jährige den Schnappschuss.

Dass die beiden es ernst miteinander meinen, wird auch anderweitig schnell deutlich. Sogar die drei Kinder von Megan, die sie mit ihrem Ex Brian Austin Green (47) hat, hat MGK bereits näher kennengelernt und die Beziehung könnte nicht besser laufen. "Es ist etwas Besonderes und sie sind verliebter denn je", plauderte ein Insider gegenüber Hollywood Life aus. Der Tattoo-Liebhaber soll mit seiner neuen Flamme viel ausgeglichener und glücklicher sein.

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox im Februar 2021

Instagram / meganfox Schauspielerin Megan Fox mit ihrem Freund Machine Gun Kelly

iamKevinWong.com / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly

