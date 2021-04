Carmen Geiss (55) tritt zum Duell an! Eigentlich genießt die High-Society-Lady ihr Luxusleben gerne auf schicken Jachten oder gönnt sich einen Adrenalinkick in Dubai – doch nun stellt sie sich einer Herausforderung ganz anderer Art! Schon bald wird die Frau von Robert Geiss (57) nämlich Köpfchen, Geschick und Ausdauer im TV unter Beweis stellen müssen: Carmen wird in der neuen Folge von Schlag den Star um den Sieg kämpfen!

Für den 8. Mai ist eine neue Episode der Spielshow um den Moderator Elton (50) angekündigt und hat eine durchaus interessante Besetzung zu bieten. Auf ProSieben werden Claudia Effenberg (55) und Carmen Geiss in maximal 15 Runden gegeneinander antreten – und Letztere gibt sich schon jetzt siegessicher. Ihre Gegnerin müsse sich warm anziehen. "Das könnte mit deinem Dirndl allerdings etwas schwierig werden. Du bist vielleicht vier Monate jünger als ich, aber wenn ich mit dir fertig bin, mindestens vier Jahre älter!" richtet die 55-Jährige im Vorfeld deutliche Worte an ihre Kontrahentin.

Doch auch Claudia stichelt schon vor dem Duell gegen die Glamour-Lady. "Jetzt ist es aus mit Shoppen und Champagner auf dem Bötchen", kündigte die Frau von Steffen Effenberg (52) an und stellte weiter klar: "Jetzt kann dir auch der Robääääärt nicht mehr helfen, wenn ich dir im Kampf deine Haare – die sind doch echt, oder? – rupfe."

ActionPress Carmen und Robert Geiss, TV-Stars

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss im Sommer 2016

Getty Images Claudia Effenberg auf der Wiesn 2017

