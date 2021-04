Neue Serienrolle für Paris Jackson (23)! Die Tochter des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (✝50) macht nicht nur eigene Musik, sondern bestach auch bereits das ein oder andere Mal durch ihr schauspielerisches Talent. So war sie unter anderem in der Serie "Scream" zu sehen, in der sie eine Gastrolle hatte. Auch im Film "Gringo" wirkte Paris mit. Nun hat die US-Amerikanerin eine weitere Rolle an Land gezogen: Sie wird in der neuen American Horror Story-Staffel auftauchen!

Das bestätigten nun Insider aus Produktionskreisen gegenüber TMZ. Demnach werde die 23-Jährige in mindestens einer Folge der zehnten Staffel der beliebten Anthologie-Serie zu sehen sein. Welche Rolle Paris, die bisher in Filmen und Serien häufig sich selbst verkörpert hat, in "American Horror Story: Double Feature" spielen wird, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Die Fans können aber auch aus einem weiteren Grund gespannt auf die Jubiläumsstaffel sein: Während die Staffeln bisher jeweils eine eigene, in sich abgeschlossene Geschichte erzählt haben, gibt es nun erstmals zwei Storys. Das kündigte Serienschöpfer Ryan Murphy (55) kürzlich in einem Teaser auf Instagram an.

Getty Images Paris Jackson im Februar 2020

Instagram / parisjackson Paris Jackson im September 2020

Frederick M. Brown/Getty Images Ryan Murphy, Hollywood-Produzent

