Von "YouTube in der Schulzeit" auf die internationale Bühne – Katja Krasavice (24) ist längst nicht mehr nur eine Blondine, die im Internet über Make-Up und ihr Sexleben spricht. Nachdem sich ihr erstes Album "Boss Bitch" 2020 ganze elf Wochen auf Platz eins der deutschen Charts gehalten hatte, schaffte auch ihr zweites Album "Eure Mami" vier Wochen an der deutschen Chartspitze. Doch damit noch nicht genug: Die 24-Jährige sprengt jetzt erneut den Rahmen und veröffentlicht ein internationales Feature!

Zusammen mit den bekannten Rapperinnen Saweetie (26) und Doja Cat publiziert die Musikerin jetzt auf verschiedenen Streamingplattformen die Zusammenarbeit: Im erfolgreichen Song "Best Friend" rappt sie die ganze erste Passage neben den beiden US-Stars auf deutsch. Ihre Fans sind richtig begeistert! "Wow das klingt echt fresh" und "Man kann sagen was man will, aber Katja wird immer noch krasser, als es überhaupt geht! Sie hat verdammt viel Respekt verdient!", lauten nur zwei der vielen Kommentare auf ihrem YouTube-Musikchannel.

Und auch Rapperin Saweetie scheint begeistert von der neuen Version ihres Songs: Sie kommentiert Katjas aktuelle Beiträge auf Instagram mit "Yesss" und lauter Herz- und Flammen-Emojis und teilt einen Post von Katja sogar in ihrer eigenen Story. Auch auf dem Spotify-Account der US-Künstlerin ist das neue Feature zu finden. Es ist zwar nicht die erste Mashup-Version des Liedes, aber die erste mit einer deutschen Künstlerin. Damit macht Katja einen großen Sprung in Richtung internationale Karriere.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice in Berlin

Getty Images Saweetie, Musikerin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, 2021



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de