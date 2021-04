Diese Kombination wäre wirklich bombastisch! Katja Krasavice (24) hat schon längst ihren alten Job als Webvideoproduzentin hinter sich gelassen und zählt aktuell zu den gefeiertsten Rapperinnen der Szene. Zuletzt landete sie mit ihrem zweiten Studioalbum "Eure Mami" wie schon mit dem Vorgänger auf Platz eins der Charts. Doch jetzt erreicht Katja offenbar einen noch krasseren Meilenstein: Die Musikerin teaserte gerade ein Feature mit den beiden US-Megastars Doja Cat und Saweetie (26) an!

Das verkündete Katja mit einem Instagram-Post am vergangenen Donnerstagabend. Stolz steht die selbst ernannte Boss Bitch mit einer pinkfarbenen Wig und einem Oversize-T-Shirt auf einem Dach vor der Berliner Skyline. Der Aufdruck auf dem Oberteil verrät offenbar schon, um was es genau geht: Die Rapperinnen Doja Cat und Saweetie bringen ihren Hit "Best Friend" mit einem Featurepart unserer Katja neu raus! Dazu textete die 24-Jährige: "Habt ihr Bock drauf?!"

Dass es offenbar tatsächlich zu dem Release kommen wird, verriet außerdem ein Blick in Saweeties Instagram-Story. Dort teilte sie nämlich Katjas Post mit den Worten: "Drauf klicken!" Es wäre nicht das erste Mal, dass von dem Megahit eine neue Version rauskommt. Doja Cat und Saweetie veröffentlichten im Januar bereits ein Mashup mit Nicki Minaj (38) und Megan Thee Stallion. Katja wäre aber die erste deutsche Künstlerin, die die US-Girls in ihre Runde holen.

Instagram / dojacat Doja Cat, Sängerin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Getty Images Saweetie, Rapperin

