Vanessa Hudgens (32) ist von Cole Tucker (24) total verzaubert! Ende des vergangenen Jahres gab es die ersten Gerüchte, dass die High School Musical-Darstellerin wieder in festen Händen sei. Am Valentinstag machte sie die Beziehung zu Cole dann endlich offiziell, indem sie ein erstes gemeinsames Bild von sich und dem Baseballer teilte. Seitdem gibt Vanessa jedoch nicht allzu viel von ihrem Liebsten preis – bis jetzt: In einem Interview kam sie dabei aus dem Schwärmen von dem Sportler gar nicht mehr heraus.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight erzählte Vanessa: "Ich denke, dass es wichtig ist, für alles, was man im Leben hat, dankbar zu sein. Ich habe das zu einer Priorität gemacht und ich habe das Gefühl, als würde das alles viel magischer machen." Mit Cole an ihrer Seite könnte sie momentan wohl kaum glücklicher sein: "Er ist einfach perfekt für mich", erklärte die 32-Jährige.

Darüber hinaus plauderte Vanessa aus, wie sie ihren Mr. Right überhaupt kennengelernt hatte – sie sei ihm ganz zufällig im Netz begegnet. "Cole und ich haben uns in einer Meditationsgruppe auf Zoom getroffen", erinnerte sich die Schauspielerin zurück.

Instagram / vanessahudgens Cole Tucker und Vanessa Hudgens

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens mit ihrem Freund Cole Tucker in Florida

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Cole Tucker im März 2021

