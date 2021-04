Herzogin Meghan (39) und Archie Harrison (1) haben Queen Elizabeth II. (95) beigestanden. Am vergangenen Samstag wurde Prinz Philip (✝99) beigesetzt. Für die Beerdigung auf Schloss Windsor war Prinz Harry (36) extra aus den USA angereist, während seine Frau und sein Sohn zu Hause in Los Angeles blieben. Trotzdem zeigte die ehemalige Schauspielerin ihre tiefe Anteilnahme: Meghan und Archie sollen vor der Zeremonie Kontakt zur Queen gehabt haben.

Aufgrund ihrer Schwangerschaft konnte Meghan nicht nach England reisen, wollte der Monarchin in dieser schweren Zeit aber dennoch zur Seite stehen. Ein Insider verriet gegenüber People: "Meghan und Archie haben Anfang dieser Woche auch mit der Königin gesprochen." Mit "dieser Woche" soll die Zeit vor dem 17. April und somit vor der Beerdigung gemeint sein. Und auch mit ihrem Ehemann soll die 39-Jährige während seiner Zeit in Großbritannien täglich in Kontakt gestanden haben.

"Sie weiß, dass die Reise nach England für Harry schwierig war. Er wollte Meghan und Archie nicht alleine lassen", führte die Quelle weiter aus. Sie habe immer wieder deutlich gemacht, dass es den beiden in Amerika gut gehe. "Sie wollte nicht, dass er sich Sorgen macht."

MEGA Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Herzogin Meghan und Archie Harrison

Chris Jackson/GettyImages Queen Elizabeth II., Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry an ihrem Hochzeitstag

