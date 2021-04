Für die Köln 50667-Fans heißt es mal wieder Abschied nehmen! In den vergangenen Monaten gab es gleich mehrere Zuschauerlieblinge, die der Scripted-Reality-Serie den Rücken gekehrt haben. Margarita Nigmatullin (25), Marc Eggers (34) und Jasmina Huremovic sind nur drei der Darsteller, die nicht mehr Teil des Casts sind. Kurz nach deren Exit stieg Danilo Cristilli (24) ein und gab als Womanizer Toni sein Schauspiel-Debüt. Doch nun flimmerte auch seine letzte Folge über die Fernsehbildschirme.

"Ein Riesenkapitel geht zu Ende – eines der größten in meinem Leben", verkündete der ehemalige Love Island-Kandidat jetzt auf seinem Instagram-Account. Obwohl er nicht länger Teil von "Köln 50667" ist, behält er die Zeit am Set positiv in Erinnerung. "Danke, dass ich so tolle, außergewöhnliche Menschen kennenlernen durfte. Und vor allem danke, dass ich einen Teil dazu beitragen durfte, bei so einem großen Projekt mitzuwirken", schwärmte er. Auch der Support der Fans habe ihm viel bedeutet.

Und nicht nur Danilos Follower hinterlassen unter dem Beitrag geknickte Kommentare, sondern auch seine Ex-Kollegen. "Bruder du weißt, wie sehr ich dich hier vermisse. Aber ich wünsche dir vom Herzen nur das Beste", schrieb Patrick Beinlich (31). Auch "Köln 50667"-Urgestein Christoph Oberheide verabschiedete sich von Danilo.

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, TV-Bekanntheit

© RTLZWEI / Per Florian Appelgren Danilo Cristilli alias Toni bei "Köln 50667"

Instagram / danilocristilli TV-Darsteller Danilo Cristilli

