Für Danilo Cristilli (23) geht mit seiner Rolle bei Köln 50667 ein ganz großer Traum in Erfüllung! Nachdem der Hottie durch seine Teilnahme an der Kuppelshow Love Island bekannt geworden war, ergatterte er jetzt einen dauerhaften TV-Job: Er spielt ab sofort den Frauenhelden Antonio Bianchi in der beliebten RTL2-Vorabendsendung. Danilo ist mächtig stolz, dass er es so weit gebracht hat!

"Erfahrung hab ich keine im Schauspielbereich, aber es war schon immer mein Traum, in Richtung Schauspiel zu gehen", betonte er nun im RTL2-Interview. "Und dass ich jetzt tatsächlich da bin, kann ich selbst noch nicht glauben." Und als wäre all das noch nicht Grund genug zum Feiern, ist Danilo auch noch ein Riesenfan seiner neuen Rolle Antonio.

"Antonio ist für mich ein italienischer Charmeur, der gut bei Frauen ankommt – der sympathisch, ehrlich ist", schwärmte der 23-Jährige von seiner Figur. "Er rutscht immer in gewisse Situationen rein, obwohl er das gar nicht so richtig will. Er lässt alles auf sich zukommen." Wer jetzt Lust bekommen hat, sich Danilos TV-Debüt anzusehen, kann einfach heute Abend den Fernseher einschalten.

Danilos erster Auftritt bei "Köln 50667", am 28. Januar 2020 ab 18:05 Uhr bei RTL2 und vorab bereits am 21. Januar 2020 bei TVNow.

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli in Köln

Anzeige

© RTLZWEI / Per Florian Appelgren Danilo Cristilli alias Toni bei "Köln 50667"

Anzeige

© RTLZWEI / Per Florian Appelgren Danilo Cristilli alias Toni bei "Köln 50667"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de