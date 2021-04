Wie der Vater, so der Sohn. Anlässlich des dritten Geburtstags von Prinz Louis (3) veröffentlichte der königliche Palast ein hinreißendes Foto des strahlenden Sprösslings von Prinz William (38) und Herzogin Kate (39). Und nicht nur die Aufnahme verdeutlicht, wie groß der gar nicht mehr so Kleine geworden ist: Louis darf mittlerweile sogar in den Kindergarten gehen. Rein modisch betrachtet setzen seine Eltern dabei auf Altbewährtes: Zu seinem ersten Tag brach Louis in einem Look auf, auf den sein Vater bereits seit Jahren schwört.

Benötigt William nämlich ein Outfit, das als "casual chic" betitelt werden könnte, greift der Prinz mit Vorliebe zu navyblauen Strickpullis, aus denen der Kragen seines Oberhemds ragt. Schon bei zahlreichen öffentlichen Auftritten konnte der Herzog von Cambridge in diesem klassischen, unkomplizierten Look begutachtet werden. Kein Wunder also, dass nicht nur Louis, sondern auch sein älterer Bruder George (7) schon in dieser zeitlosen Komb abgelichtet wurden. Papa William wiederum ergänzt die Garderobe je nach Anlass noch um Jackett oder Krawatte. Es lässt sich festhalten: Die von Cambridges lieben diesen Look.

Dabei ist es für gewöhnlich Kate, die in der Familie modische Maßstäbe setzt und den Fashion-Thron geradezu im Sturm erobert hat. Dass sie ihren guten Geschmack an Tochter Charlotte (5) weitergeben wird, dürfte gewiss sein. In den Schränken von William, George und Louis werden sich wohl weitere blaue Pullis ansammeln.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz George, Mai 2015

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im März 2020 in Irland

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, Herzogpaar von Cambridge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de