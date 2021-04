Jan Hofer (69) ist raus! In der "Love Week" von Let's Dance bekam der ehemalige Nachrichtensprecher nicht genügend Anrufe, um in die nächste Runde zu kommen. Dabei hatte er sich gemeinsam mit Coach Christina Luft (31) so viel Mühe dabei gegeben, einen tollen langsamen Walzer aufs Parkett zu legen. So viel ist sicher: Der 69-Jährige hat trotz seines Ausscheidens viele Zuschauerherzen erwärmt. Eine ist deshalb besonders stolz auf ihn: Profitänzerin Christina!

Die ist nämlich trotz des Ausscheidens bei "Let's Dance" nicht traurig. "Jan und ich haben natürlich noch lange gequatscht und im Arm gelegen, denn wir sind einfach voller Dankbarkeit", sagt sie jetzt in einem Video auf Instagram und ist begeistert von der Zuneigung, die die beiden während ihrer Teilnahme erfahren haben. Der Abschied fällt ihr aber nicht schwer. "Wir wussten natürlich, dass der Tag irgendwie absehbar ist", meint Christina, die sich bewusst ist, dass Jan seinem schon fortgeschrittenen Alter entsprechend sein Bestes gegeben hat und die Konkurrenz auch in dieser Staffel wieder stark war.

"Wir hätten uns nichts Besseres erträumen können – Show sieben ist mega gewesen", findet sie. An ihren Promi-Tanzpartner Jan richtet sie in einem Posting dann noch ganz liebevolle Worte. Christina schreibt: "Danke für die Hingabe meines Tanzpartners und Schülers, das Unmögliche möglich zu machen!" Viele Fans erkennen die tolle Leistung des Tanzpaares an und erklären Jan und Christina in den Kommentaren zu den Siegern der Herzen.

Getty Images Jan Hofer und Christina Luft bei "Let's Dance"

Getty Images Christina Luft und Jan Hofer

Getty Images Jan Hofer bei "Let's Dance"

