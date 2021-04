Sie ist ziemlich stolz auf ihre Schwangerschaftsrundungen! Vor wenigen Wochen hat Devon Windsor (27) ihren Fans eine zuckersüße Nachricht verkündet: Die Victoria's Secret-Beauty und ihr Mann Johnny Dexter werden zum ersten Mal Eltern. Seitdem nimmt das Model seine Fans immer wieder mit auf seine aufregende Reise zur Mutterschaft. Von einem Babybauch war lange nichts zu sehen – doch das hat sich mittlerweile geändert: Devon präsentiert ziemlich stolz ihren immer runder werdenden Bauch!

Via Instagram gibt die 27-Jährige ihrer Community ein Babybauchupdate. Total lässig und cool posiert die Beauty auf einem aktuellen Bild am Strand in einem Bikini und setzt dabei ihren Bauch gekonnt in Szene. "Wir haben die Hälfte geschafft!", kommentiert Devon ihren Netzbeitrag. In einem weiteren Clip kann die Laufstegschönheit ihre Freude über die 20. Schwangerschaftswoche und damit das Erreichen der Halbzeit kaum zurückhalten. Darin verrät sie auch, dass ihr Baby bereits die Größe einer Süßkartoffel hat.

Erst kürzlich verriet Devon ihren Fans ein weiteres, bisher unbekanntes Detail ihres Babyglücks: das Geschlecht! Mit einem emotionalen YouTube-Video enthüllte sie diese gut gehütete Info. "Leute, das Geheimnis wurde nun gelüftet, wir bekommen ein Mädchen", erzählt sie darin. Zusammen mit Freunden und Familie feierte sie dann auch eine kleine Gender-Reveal-Party.

Instagram / devwindsor Johnny Dexter und seine Partnerin Devon Windsor

Instagram / devwindsor Devon Windsor im April 2021

Instagram / devwindsor Devon Windsor im April 2021

