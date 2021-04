Dass Mike Heiter (28) und Laura Morante (30) als Paar so richtig glücklich sind, ist inzwischen kein großes Geheimnis mehr: Immerhin turteln sich der einstige Love Island-Boy und die ehemalige Are You The One?-Kandidatin regelmäßig durch die sozialen Medien – und nicht nur das: Die beiden ließen sich sogar die Initialen des anderen auf die innere Unterlippe tätowieren. Doch warum entschieden sich Mike und Laura eigentlich für diesen speziellen Liebesbeweis? Promiflash hat bei dem 28-Jährigen nachgefragt...

"Ich bin mir sicher, Laura ist sich sicher", schwärmte Mike im Promiflash-Interview von seiner Beziehung und erklärte: "Darum haben wir uns das Pärchen-Tattoo stechen lassen." Dem ehemaligen Dschungelshow-Teilnehmer sei aber durchaus bewusst, dass der Liebesbeweis für die Ewigkeit eine verrückte Idee war – er verdeutlichte: "Es ist natürlich eine crazy Idee, aber wenn man sich sicher ist, dann macht man das."

Zudem sei sich Mike auch sicher, dass weder er noch seine Liebste das Tintenkunstwerk jemals anzweifeln werden. "Ich bin mir sicher, wir werden das nie bereuen", betonte er. Immerhin kennen sich die beiden Turteltauben mittlerweile schon seit über zwölf Jahren. In der Vergangenheit hatte das Paar schon mehrere Beziehungsanläufe gestartet...

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante und Mike Heiter, 2021

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morantes Liebestattoo

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante und Mike Heiter im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de