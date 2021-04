Sie schob im wahrsten Sinne des Wortes eine recht ruhige Kugel! Ende vergangenen Jahres gab Christina Milian (39) ihren Fans ziemlich überraschend preis, dass sie nur zehn Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes erneut schwanger ist. In der Nacht zum Sonntag kam ihr Sohnemann nun endlich zur Welt. Aufgeregt schien die frischgebackene Dreifachmutter kurz zuvor aber nicht zu sein. Vor wenigen Tagen flanierte Christina mit kugelrundem Babybauch durch die Straßen und gönnte sich etwas Süßes!

Paparazzi erwischten die 39-Jährige und ihren Ehemann Matt Pokora (35) am Donnerstag in Kalifornien. Total entspannt gönnten sich die beiden an diesem Tag ein paar Beignets – auch bekannt als Obstkrapfen – aus Christinas eigenem Laden und schienen bester Laune zu sein. Und für diesen relaxten Nachmittag schmiss sich die Schauspielerin in ein noch viel relaxteres Outfit. Ihren Babybauch brachte sie dabei mit einem karierten Flanellhemd schön zur Geltung und rundete den Look mit einer Jogginghose und Turnschuhen ab.

Jetzt ist das Warten auf Nachwuchs Nummer drei aber vorbei. Christina selbst konnte es zuletzt natürlich kaum noch erwarten. Erst kürzlich hatte sie einen Schnappschuss von sich mit Babybauch geteilt und dazu scherzhaft geschrieben: "Noch im Ofen!" Ihr war damals schon bewusst, dass es jeden Moment losgehen könnte.

Anzeige

Instagram / christinamilian Christina Milian und Matt Pokora im April 2021

Anzeige

MEGA Christina Milian mit ihrem Mann Matt Pokora

Anzeige

Instagram / christinamilian Christina Milian, Schauspielerin

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Christina vor der Geburt so entspannt unterwegs war? Ja, ein bisschen schon. Nee, gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de