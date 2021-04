Eigentlich hatten Serkan Yavuz (28) und Pascal Kappés (30) große gemeinsame Pläne: Ende des vergangenen Jahres sollte der Die Bachelorette-Kandidat von 2019 eigentlich bei dem Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller in Köln einziehen. Doch die Männer-WG konnte nie gegründet werden, denn der Vermieter kündigte Pascal kurzerhand das Mietverhältnis. Doch wie verstehen sich die zwei Fast-Mitbewohner heute? Promiflash hat bei Serkan nachgehakt.

Bei der Eröffnung von Willi Herrens (✝45) Foodtruck am 16. April in Köln plauderte der Bachelor in Paradise-Boy mit Promiflash und stellte klar: "Pascal und ich waren davor cool miteinander, wir sind jetzt noch cool. Haben jetzt nicht den größten Kontakt, wir sind nicht beste Freunde, aber auch keine Feinde – also alles easy." Mittlerweile hat Serkan aber eine neue eigene Wohnung gefunden und muss aktuell nur noch auf einige Möbel warten.

Eine Wohngemeinschaft zieht der 28-Jährige wohl vorerst nicht mehr in Erwägung – auch eine neue Partnerin scheint so schnell nicht bei ihm einzuziehen. Serkan genießt sein Leben als Junggeselle in vollen Zügen, wie er im Promiflash-Interview deutlich machte. "Das Single-Dasein läuft sehr gut", erzählte er.

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Ex-"Die Bachelorette"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, Ex-BTN-Star

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de