Ist Katie Price (42) tatsächlich schwanger? Die britische Reality-TV-Bekanntheit spricht seit Monaten ganz offen über ihren Kinderwunsch. Nach ihren fünf Kids wünscht sie sich mit ihrem Verlobten Carl Woods weiteren Nachwuchs. Seitdem heizen auch immer wieder Hinweise die Gerüchte an, dass schon ziemlich bald ein Baby im Anmarsch sein könnte. Jetzt scheint das ehemalige Model seine Schwangerschaft in einem Interview zu bestätigen!

"Es ist ziemlich offensichtlich, dass wir ein Baby haben werden", gibt Katie gegenüber OK! Magazine zu. Höchstwahrscheinlich werde sie auch ein Babybäuchlein haben, wenn sie und Carl sich das Jawort geben werden. "Wer weiß – aber wir müssen jetzt erst mal entscheiden, wann wir heiraten wollen", erklärt sie weiter. Allerdings lässt sie sich nicht aus der Nase ziehen, ob sie aktuell in anderen Umständen ist – oder in Bezug auf die Schwangerschaft über die nahe Zukunft spricht.

Über ihre Hochzeitspläne plaudert die Braut in spe ebenfalls in dem Gespräch – und offenbart: Sie wolle keine Promi-Gäste bei der Zeremonie dabei haben. "Es wird um uns gehen, Carl und unsere Familien, die als eine zusammenkommen", betont sie. Auch zwei weitere werden keine Einladung für den großen Tag erhalten: Peter Andre (48) und Kieran Hayler (34) – die Väter ihrer Kinder.

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price, 2021

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler bei einer Benefizveranstaltung in London, 2016

