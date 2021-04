Paulina Ljubas (24) im Liebestalk! Im November 2020 erwischte man die Influencerin und den Realitystar Henrik Stoltenberg erstmals Händchen haltend durch Köln spazieren. Nur kurze Zeit später machten die Turteltauben dann ihre Liebe im Netz offiziell – und scheinen seither einfach unzertrennlich zu sein. Promiflash verriet der einstige Love Island-Kandidat sogar, dass er zum ersten Mal richtig verliebt sei. Auch Paulina scheint total vernarrt in ihren Henrik zu sein!

Ein neugieriger Follower fragte die Beauty nun via Instagram, ob Henrik denn ihr Mann fürs Leben sei – und darauf hatte Paulina eine kurze und überaus deutliche Antwort parat: "Ein ganz klares Ja!" schrieb die 24-Jährige und fügte einen Ring-Emoji hinzu. Überlegt das Pärchen etwa schon, den nächsten Schritt zu gehen? So unwahrscheinlich scheint das nicht zu sein. Kürzlich sind die beiden nämlich schon in eine größere gemeinsame Wohnung gezogen und haben sich sogar ein Haustier zugelegt.

"Ihr Lieben, wir haben ein Baby", verkündete Paulina kürzlich aufgeregt auf Social Media und meinte damit natürlich den kleinen Hundewelpen. Der niedliche Vierbeiner hört auf den Namen Ghost und scheint Henrik und seine Freundin schon jetzt zu einer kleinen Familie zu machen.

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Henrik Stoltenberg mit seinem Welpen im April 2021

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas mit ihrem Hund Ghost

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de