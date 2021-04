Henrik Stoltenberg (24) ist superglücklich mit Paulina Ljubas (24) – daraus will er auch kein Geheimnis mehr machen! Vergangenes Jahr erweckte der Politikerenkel auf Love Island noch den Eindruck eines totalen Womanizers. Wir erinnern uns nur mal an die hochdramatischen Szenen mit Aurelia Lamprecht und Sandra Janina! Doch mit der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin sollte sich alles ändern: Henrik hatte bisher für keine Frau so starke Gefühle wie für Paulina!

Das betonte der Promis unter Palmen-Kandidat am vergangenen Freitag im Promiflash-Interview anlässlich Willi Herrens (✝45) Foodtruck-Eröffnung in Köln. "Ich habe begriffen, dass das zwischen uns was wirklich Ernstes ist und dass ich zum ersten Mal richtig verliebt bin", erklärte Henrik auf die Frage hin, warum er zuletzt so offen auf Social Media über seine Gefühle gesprochen hat. "Paulina äußert sich immer öfter über unsere Beziehung und ich denke, das war mal so an der Zeit."

Zwischen Henrik und Paulina könnte es tatsächlich im Moment nicht besser laufen! Aber warum klappt es in ihrer Beziehung so viel besser als in seinen vorherigen? "Ich glaube, der Clou ist wirklich, wenn ihr an euch arbeitet. Ihr müsst Kompromisse eingehen", riet der Kölner vor ein paar Wochen seiner Instagram-Community. "Wenn man genau daran arbeitet und nicht aufgibt, dann wird alles besser und im Gesamten schöner."

Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im Dezember 2020

