Nach dem überraschenden Tod von Willi Herren (✝45) hatte sich Sat.1 aus Pietätsgründen dazu entschlossen, sein Programm zu ändern. Anstelle von Promis unter Palmen werden montags zur Primetime nun Filme gezeigt werden. Für das abgebrochene Trash-TV-Format wolle man allerdings dennoch einen "würdigen Abschluss" finden, hieß es in einem Statement des Senders. Nun ist auch bekannt, wie dieser aussehen wird: Der Gewinner der Reality-TV-Show soll nämlich trotz allem verkündet werden!

Wie dwdl.de berichtet, wird Sat.1 weder eine Abschlussfolge noch eine Tribute-Sendung für Willi Herren zeigen. Stattdessen soll für die Zuschauer am Montagabend eine Info-Tafel eingeblendet werden, um über die Umstände des vorzeitigen Staffelendes zu informieren. Im Anschluss daran wird der Sender den Gewinner der Show auf seinen Social-Media-Kanälen verraten. Die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro wird nämlich regulär an den Sieger ausgezahlt werden, ebenso wie die Gagen der Teilnehmer.

Fans und Freunde des verstorbenen Ballermannsängers zeigten sich im Netz enttäuscht über die Absetzung des Formats. "Die Folgen müssen ausgestrahlt werden, jeder will Willi doch noch mal sehen!", hatte sich ein Zuschauer auf Instagram beklagt. Auch Willis gute Freundin Krümel ist sich sicher, er hätte sich die Ausstrahlung der Folgen gewünscht. Die Partysängerin glaubt, der Sender hätte diese Entscheidung jedoch zum Schutz von Willis Familie vor Internet-Trollen getroffen.

Anzeige

SAT.1 Willi Herren, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Anzeige

SAT.1 Giulia Siegel, Henrik Stoltenberg, Prinz Marcus von Anhalt und Elena Miras

Anzeige

Instagram / kruemel_mallorca_official Krümel, Partysängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de