Sabrina Mina lässt es langsam angehen! Die 5 Senses for Love Kandidatin scheint ihren Traummann bereits gefunden zu haben: Bei Mehmet und der Blondine stehen alle Zeichen auf Harmonie. Auch körperlich sind sich die beiden Turteltauben schon nähergekommen – zwischen dem Duo ist es bereits zu einem leidenschaftlichen Kuss gekommen. Den nächsten Schritt würde Mina aber nicht so schnell wagen, wie sie Promiflash jetzt verriet!

Wenn es nach Mehmet gegangen wäre, wären die beiden sofort auf der Couch gelandet – der Beau konnte seine Erektion, wahrscheinlich ausgelöst durch den heißen Kuss, nämlich kaum verbergen. Für die 29-Jährige wäre mehr aber nicht infrage gekommen, wie sie im Interview mit Promiflash erzählte: "Es war zwar ein wunderschöner, gefühlvoller und ausdrucksstarker Kuss, aber so schnell lasse ich keinen Mann an oder in 'mein Honigtöpfchen'." Mehmet wird sich also noch ein wenig gedulden müssen.

Besagter Kuss mit dem Inhaber eines Telekommunikationsladens habe Mina auf Wolke sieben schweben lassen – fast hätte es sich angefühlt, als sei Mehmet ihr Seelenverwandter. "Man hat den Kuss viel intensiver und gefühlvoller erlebt – es sind Schmetterlinge in meinem Bauch und von Kopf bis Fuß geflattert", erinnerte sie sich.

