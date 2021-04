Olivia Marei überrascht mit Details zu ihrer ersten Liebe! GZSZ-Fans ist die Schauspielerin seit Jahren als Toni Ahrens bekannt. In ihrer Rolle hatte die Seriendarstellerin zuletzt eine schwere Trennung von Patrick Heinrich (36) alias Erik zu verkraften. Privat läut es für die TV-Bekanntheit hingegen um einiges harmonischer: Olivia ist Mutter eines Sohnes und glücklich verheiratet – mit einem Mann. Dabei hat sich die Darstellerin in Sachen Liebe nicht auf ein Geschlecht festgelegt, wie sie nun verriet!

Auf Instagram teilte die 31-Jährige ein ganz besonderes Video mit ihren Followern. Zu sehen ist Olivia darin Hand in Hand mit einer Frau und verkündete in diesem Zuge: "Meine erste Beziehung war mit einer Frau." Mit ihrem Post möchte die Wiesbadenerin zu mehr Toleranz aufrufen und outet sich selbst als bisexuell. "Ich bin für mehr Sichtbarkeit, denn Liebe ist Liebe", appellierte der Serienstar an die Gesellschaft.

Für ihre Aktion und ihre Offenheit bekam Olivia auch reichlich Zuspruch im Netz. Zahlreiche User feierten das klare Statement der Schauspielerin, darunter auch ihre GZSZ-Kollegin Ulrike Frank (52). "Stark!", kommentierte die Darstellerin der Katrin Flemming den Beitrag und postete zudem ein Herz-Emoji.

Instagram / patrickheinrichactor Olivia Marei und Patrick Heinrich, GZSZ-Darsteller

Instagram / oliviamarei GZSZ-Darstellerin Olivia Marei

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank, Schauspielerin

