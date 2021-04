Ist etwa schon wieder alles aus? Jack Fincham gewann im Jahr 2018 nicht nur das Herz seiner Dani Dyer (24), sondern auch die britische Version von Love Island. Doch im Jahr darauf war die TV-Liebe bereits am Ende. Es folgte eine On-off-Beziehung mit dem Reality-Sternchen Chloe Brockett. Erst Anfang April schienen die beiden den Weg zu einem gemeinsamen Happy End gefunden zu haben – doch jetzt ist offenbar alles wieder vorbei!

Das deutete die 20-Jährige zumindest in einem Q&A auf Instagram an: Auf die Frage eines Followers, ob sie bereit sei, bei der Datingshow "Celebs Go Dating" mitzumachen, antwortete sie: "Das wäre ich zu 100 Prozent!" Für die Beziehung zu Jack scheint das kein gutes Signal zu sein. Dessen Fans müssen sich offenbar darauf einstellen, dass ihr Idol ein erneutes Liebes-Aus zu verkraften hat.

Erst im Januar hatte Jack sich einer bemerkenswerten Body-Transformation unterzogen: Mit einer Menge Kraftsport und umgestellter Ernährung trainierte sich der 29-Jährige ein ansehnliches Sixpack an. Womöglich ahnte er damals schon, dass er bald wieder auf dem Markt sein würde.

Getty Images Jack Fincham und Dani Dyer bei einem "Love Island"-Photocall in London

Instagram / chloebrockett Reality-TV-Star Chloe Brockett

Getty Images Jack Fincham beim Dani Dyer X In The Style Launch, 2018

