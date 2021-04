Anfang April hatte Linda Zervakis ihr Tagesschau-Aus schon ziemlich überraschend angekündigt – und jetzt war es auch schon so weit! Seit 2013 sagte die deutsch-griechische Journalistin die News für die Hauptausgabe der ARD-Nachrichten an. Nach rund acht Jahren muss sich das Fernsehpublikum jetzt allerdings von der beliebten Sprecherin verabschieden: Linda stand am Montagabend zum letzten Mal für die "Tagesschau" vor der Kamera!

Diesen TV-Abschied nahm Linda jetzt zum Anlass, ein emotionales Posting auf ihrem Instagram-Kanal zu verfassen. "Das waren acht aufregende und schöne Jahre", betonte die 45-Jährige und richtete das Wort an ihre ehemaligen Arbeitskollegen: "Deswegen möchte ich einmal ein großes Dankeschön an alle meine Kollegen bei der 'Tagesschau' aussprechen." Aber auch den Zuschauern sei sie für den großen Zuspruch mehr als dankbar.

Linda ist jedoch nicht das einzige "Tagesschau"-GEsicht, das sich jüngst von der beliebten Nachrichtensendung verabschiedete: Auch der Moderator Jan Hofer (69) hatte im Dezember 2020 das letzte Mal durch die abendlichen Hauptnachrichten der ARD geführt – nach fast 36 Jahren. Daraufhin wagte der 69-Jährige in der aktuellen Let's Dance-Staffel einen Fuß aufs Tanzparkett: Gemeinsam mit Profitänzerin Christina Luft (31) belegte er den achten Platz.

Anzeige

Getty Images Linda Zervakis bei den Duftstars 2020 in Düsseldorf

Anzeige

Getty Images Linda Zervakis, 2019

Anzeige

ActionPress Jan Hofer bei seiner letzten "Tagesschau"-Moderation

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de