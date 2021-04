Wenn man der US-Sängerin Lizzo (33) eins nachsagen kann, dann, dass sie eine richtige Partymaus ist. Die Musikerin lässt keine Gelegenheit aus, um sich und ihre Kurven in Szene zu setzen. Ob am Pool, unter dem Weihnachtsbaum oder auf der Bühne: Lizzo lässt es gerne ordentlich krachen. Und wenn so eine Partykanone Geburtstag hat, wird natürlich noch mal einer drauf gesetzt: Zu ihrem 33. lässt sich Lizzo den Popo mit Champagner bespritzen!

Die selbstbewusste "Juice"-Interpretin feiert bereits Tage im Voraus auf ihren großen Tag hin und begleitet ihre Mega-Sause für die Fans mit der Handykamera. Im Jet reist sie mit ihren Liebsten nach Las Vegas und lässt sich zelebrieren, was das Zeug hält. Großer Höhepunkt der abgefahrenen Fete: Als sie im neonfarbenen Bikini am Pool twerkt, bekommt ihr Hintern gleich von mehreren Männern eine Dusche aus Champagner verpasst! "1000 Dollar für denjenigen, der den besten Titel [für das Video] hat", fügt sie scherzhaft zu ihrem Instagram-Video hinzu.

Doch sie wäre nicht Lizzo, wenn es damit schon genug wäre: Die Sängerin verzaubert alle mit ihren atemberaubenden Outfits. Ein braunes Satinkleid, über und über mit Kristallen besetzt, perfekt abgestimmt auf ihre Haarpracht, ist das absolute Highlight. Und zum Fotoshooting entledigen sie und ihre Freundinnen sich dann aller Klamotten und posieren, wie Gott sie schuf in einer Kulisse, die an eine römische Therme erinnert.

Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo

Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo und ihre Freundinnen

Anzeige

Jen Lowery / MEGA Sängerin Lizzo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de