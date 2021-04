Diese Nachricht kommt ziemlich überraschend. Acht Jahre lang waren Jason Segel (41) und seine Freundin Alexis Mixter ein Paar. Der Schauspieler und die Fotografin machten zwar hin und wieder gemeinsam Events unsicher, doch die zwei hielten ihre Liebe größtenteils privat. Umso überraschender, dass sich Alexis nun mit einem ausführlichen Statement zu Wort meldet – und die Trennung von Jason bekannt gibt.

In einem langen Instagram-Beitrag lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf. "Es ist seltsam, über das Ende einer Beziehung zu schreiben, besonders wenn die Freundschaft, die noch besteht, so voller Leben ist", hält sie in ihrem Post fest. Dazu teilt sie ein Foto mit dem How I Met Your Mother-Star, auf dem beide lächeln. Obwohl zwischen den beiden die Chemie weiterhin zu stimmen scheint, hätten sie vor einer Weile die Entscheidung getroffen, getrennte Wege zu gehen. "Meine Gefühle, während ich dies schreibe, sind solche der Liebe und Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber dem Universum, dass es diesen Mann auf diese Weise in mein Leben gebracht hat und uns dann die Gnade gewährt hat, zu entscheiden, dass aus dem, was wir hatten, mehr werden könnte", hält sie weiter fest.

Zudem erklärt Alexis, warum sie zu ihrem Trennungsstatement ein Pärchenfoto teilt. "Dies ist ein altes Bild, aber ich habe es ausgewählt, weil wir beide es lieben und es von einem so tollen Tag war", verrät sie der Community. Ihr Post sei eine Hommage an die Liebe und Freundschaft – und vor allem Letzteres werde die zwei weiterhin verbinden.

Anzeige

Getty Images Jason Segel im September 2019

Anzeige

Getty Images Jason Segel und Alexis Mixter

Anzeige

Instagram / gonzoaesthetic Alexis Mixter und Jason Segel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de