Ist sie für die morgige Show wieder fit? Am vergangenen Freitag schockierte die Sängerin Ilse DeLange (43) ihre Fans mit einer unschönen Neuigkeit: Aufgrund einer Fußverletzung, die sie sich bei der Generalprobe zugezogen hatte, konnte sie nicht an der siebten Let's Dance-Show teilnehmen. Doch wie sieht es für morgen aus – kann sie wieder auftreten? Ilse bringt ihre Fans auf den aktuellsten Stand...

Gegenüber RTL gibt die 43-Jährige nun ein Gesundheitsupdate – und das klingt wirklich vielversprechend. "Es geht mir gut, jeden Tag ein bisschen besser. Ich kann meinen Fuß auch viel mehr belasten. Es ist noch nicht 100 Prozent gut, aber jeden Tag wird es besser. Ich habe aber ein gutes Gefühl für Freitag!", erzählt sie in einem kurzen Clip.

Ilse kündigt aber jetzt schon an, dass sie und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov (30) so oder so auftreten werden. "Wir haben uns etwas sehr Besonderes ausgedacht, besser gesagt Evgeny. [...] Wir haben jeden Tag geprobt, trainiert, zwar viel auf einem Bein, aber es wird etwas Schönes am Freitag geben", verrät sie weiter.

Evgeny Vinokurov und Ilse DeLange, "Let's Dance"-Tanzpaar

Ilse DeLange, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

Andrzej Cibis, Ilse DeLange, Evgeny Vinokurov, Christina Luft und Jan Hofer

