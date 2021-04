Die Zuschauer sind sich sicher: Diese beiden 5 Senses for Love-Paare werden auch heiraten! In der letzten Folge der Datingshow verlobten sich ganze sechs Pärchen noch bevor sie sich jemals gesehen hatten. Damit ist die Sendung jedoch nicht vorbei: In den nächsten Folgen können die Verlobten einen gemeinsamen Urlaub genießen und anschließend direkt heiraten. Welches der Paare wird den Bund der Ehe wirklich eingehen? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt – und zeigen zwei ganz klare Favoriten!

Von 1.469 Lesern (Stand: 30.04.2021, 16:10 Uhr) fielen die meisten Stimmen auf die Turteltäubchen Sabrina und Mehmet. Ganze 58,2% stimmten für das verliebte Paar. Platz zwei konnte da nicht mithalten, dennoch stimmten 32,1% für das junge Couple Yma und Marvin. OnlyFans-Model Yma hatte erst kürzlich voller Freude ein Foto ihres Verlobungsringes auf Instagram gepostet. Nach den beiden kam dann erst einmal ganz lange gar nichts. Auf dem dritten Platz landeten Nicole und Sahand – mit gerade einmal 4,2 %.

Bei Anastasja und Manuel sowie Merle und Christian waren die meisten nicht sehr hoffnungsvoll. Und wenn es nach den Promiflash-Lesern ginge, könnten Alissa und Sebastian wohl sofort getrennte Wege gehen: Nach Alissas "Kneipenbesitzer"-Kommentar im Hinblick auf Sebastians Optik stimmten nur schlappe 1,3 % für die beiden. Wie es tatsächlich ausgeht, werden die Zuschauer noch abwarten müssen.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

© SAT.1/Benedikt Müller Marvin Osei und Yma Louisa, "5 Senses for Love"-Pärchen

SAT.1/Benedikt Müller Nicole und Sahand von "5 Senses for Love"

SAT.1/Benedikt Müller Sebastian und Alissa von "5 Senses for Love"

