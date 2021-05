Zieht Sabrina Mina ihren Flirt-Partner Mehmet auch optisch an? Bei 5 Senses for Love hat es zwischen der Kosmetikerin und dem Reutlinger nach fünf verschiedenen Kennlernstufen hinter verschlossenen Türen so richtig gefunkt – sehen durften sie sich erst nach einem Heiratsantrag. Dazu kam es in der vergangenen Folge: Nachdem Mehmet vor der 29-Jährigen tatsächlich auf die Knie ging, öffnete sich die Trennwand und er konnte sie endlich auch optisch wahrnehmen. Doch gefällt sie ihm äußerlich überhaupt?

Im Interview mit Promiflash erklärte der Inhaber eines Telekommunikationsladens, dass die erste Begegnung mit Sabrina bei ihm eine Gefühlsexplosion ausgelöst habe. "Sie sieht genauso aus, wie ich meine Traumfrau immer beschrieben habe und noch viel besser", schwärmte der 29-Jährige. Wenn er sich eine perfekte Frau fürs Leben backen könnte, würde er genau die Zutaten von Sabrina nehmen.

Wie glücklich Mehmet mit seiner Auserwählten ist, machte er vor wenigen Tagen auch im Netz deutlich. In seiner Instagram-Story teilte der Baden-Württemberger die ersten gemeinsamen Bilder mit seiner Verlobten. Beide haben darauf stets ein strahlendes Lächeln im Gesicht.

Sendehinweis: "5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

SAT.1/Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Kandidat Mehmet

Instagram / 5sensesformehmo Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Teilnehmer

Instagram / 5sensesformehmo Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Teilnehmer

