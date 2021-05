Ein glamouröser Look muss nicht immer brandneu und teuer sein! Und trotzdem lassen sich zahlreiche Hollywood-Stars Jahr für Jahr aufwendige und kostspielige Designerkleider anfertigen, um damit ein einziges Mal über den roten Teppich zu schlendern. Dass das auch deutlich nachhaltiger und mindestens genauso stylish geht, zeigte das Topmodel Paulina Porizkova bei der diesjährigen Oscar-Verleihung: Paulina erschien nämlich in einem 15 Jahre alten Kleid zu der Veranstaltung!

"Das Kleid ist eine 15 Jahre alte Dolce&Gabbana-Robe – und das einzige Abendkleid in meinem Kleiderschrank", erklärte Paulina nach der glamourösen Veranstaltung auf ihrem Instagram-Profil. Tatsächlich strahlt das goldfarbene Dress einen gewissen Vintage-Charme aus, aber trotzdem liegt der Look auch heute noch voll im Trend: Das Meerjungfrauen-Kleid bezaubert mit schimmerndem Stoff und einem Wasserfallausschnitt und ist absolut zeitlos.

Dabei war das Vintage-Kleid nicht die einzige Besonderheit an diesem Abend: Paulina und Aaron feierten auf dem Red Carpet ihr Pärchen-Debüt – und das, nachdem schon seit einigen Wochen darüber spekuliert worden war, ob sich das Model und der Regisseur daten. "In dem Veranstaltungsraum war es etwas kalt, was mir übrigens erlaubte, mich eng an mein Date zu kuscheln. Ja, er hat mich die ganze Nacht gewärmt", berichtete die 56-Jährige in den sozialen Medien.

Anzeige

Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova, Model

Anzeige

Getty Images Paulina Porizkova und Aaron Sorkin bei der Oscar-Verleihung im April 2021 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova, Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de