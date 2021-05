Mit diesem Exit hat wohl niemand gerechnet! Am Freitagabend fegten die sieben verbliebenen Let's Dance-Paare wieder über das Tanzparkett in Köln Ossendorf. Auch in dieser Woche mussten ein Promi und ein Profi die Tanzschuhe an den Nagel hängen. Ziemlich überraschend traf es dabei Nicolas Puschmann (30) und seinen Tanzpartner Vadim Garbuzov (33). Für die Supporter völlig unverständlich: Die Fans von Nicolas und Vadim sind fassungslos über deren Exit!

Und diese Fassungslosigkeit machte sich vor allem unter einem aktuellen Beitrag auf der Instagram-Seite von Promiflash bemerkbar. "Hier muss doch was falsch gelaufen sein. Komplett unter Schock", "Unverständlich! Irgendwas muss da schiefgelaufen sein", "Ich bin schockiert über diese Entscheidung. Da gab es deutlich schlechtere Paare" oder "Mir fehlen die Worte. Die beiden habe ich echt schon im Finale gesehen!", lauteten vier der vielen entrüsteten Kommentare im Netz.

Auch eine Promiflash-Umfrage (Stand: 1. Mai 2021, 8.50 Uhr) macht diese Schockstarre der Community deutlich. Sagenhafte 3.730 von 3.980 Usern (93,7 Prozent) sind wirklich traurig und haben mit Vadim und Nicolas' Aus nicht gerechnet! Lediglich 250 Fans (6,3 Prozent) haben so einen Ausgang bereits erahnt.

Anzeige

Getty Images Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann, "Let's Dance"-Tanzpaar 2021

Anzeige

Getty Images Jorge Gonzalez und Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Juroren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de