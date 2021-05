Mega-Abspeck-Wahnsinn bei Dennis Schick (33)! Der ehemalige Traumfrau gesucht-Teilnehmer machte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus, dass er mit seinem Körpergewicht zu kämpfen hat. Mit Training schien er dem Ganzen aber nicht mehr Herr zu werden, deswegen entschied er sich für eine Magenbypass-Operation. Diese scheint auch voll anzuschlagen: Auf Social Media verkündete Dennis nun stolz, wie viel er nach dem Eingriff schon abgenommen hat.

Auf Instagram veröffentlichte der Medienberater nun eine Vorher-Nachher-Collage, die seinen Abnehmfortschritt zeigt. "Kleiner Zwischenstand: Es sind jetzt 90 Kilo weg", schrieb der 33-Jährige im zugehörigen Bildbeitrag. Und tatsächlich sieht es so aus, als hätte sich der TV-Darsteller halbiert, wenn man die rechte Aufnahme mit der linken vergleicht. Scheint fast so, als wäre die Operation ein voller Erfolg gewesen und als fühle sich Dennis langsam wieder pudelwohl in seinem Körper.

Dennis ist aber nicht der einzige Reality-Promi, der auf diesen Eingriff setzt, um sein Gewicht in den Griff zu bekommen. Das einstige DSDS-Sternchen Aline Bachmann (27) hatte sich der gleichen OP unterzogen und kann ähnliche Abnehmerfolge verbuchen. Vor Kurzem ließ sich die Sängerin von ihrem Arzt auch die Nase richten.

Instagram / dennisschick Dennis Schick, 2021

Instagram / dennisschick Dennis Schick, 2021

Instagram / offiziellalinebachmann Ex-DSDS-Sternchen Aline Bachmann

