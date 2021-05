Ist es bei Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) etwa endlich soweit? Das Traumpaar sorgte im Dezember vergangenen Jahres mit süßen News für Freude: Die beiden Turteltauben erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seitdem hielten die Eltern in spe ihre Follower fleißig auf dem Laufenden – nun wurde es aber ruhig um Jessi und Johannes. Ist ihre Tochter nun etwa im Anmarsch?

Eigentlich berichtet Jessi tagtäglich von ihrem Alltag in der Schwangerschaft – und auch der werdende Vater hält sich mit Updates in der Regel nicht zurück. Heute war allerdings sowohl von der Influencerin als auch von ihrem Schatz nichts zu hören. Ob womöglich die Geburt ihrer kleinen Prinzessin der Grund für die Netzpause ist? Schließlich ist die 31-Jährigen bereits im zehnten Monat – daher könnte die Entbindung jeden Moment anstehen.

Auf den großen Moment ist Jessi jedenfalls schon seit mehreren Tagen bestens vorbereitet, wie sie am Montag in ihrer Instagram-Story verkündete: "Meine Kliniktasche ist fertig gepackt seit einer Woche. Ich glaube, ich habe an alles gedacht. Ich bin so was von startklar, das könnt ihr euch nicht vorstellen."

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im April 2021

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka

