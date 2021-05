Sarah Harrison (29) hat eine unschöne Diagnose zu verdauen! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dominic Harrison (29) zeigt die zweifache Mutter im Netz ihren Alltag und lässt dabei auch ihre gesundheitlichen Beschwerden nicht aus. Zuletzt hatte die einstige Bachelor-Kandidatin noch über starke Bauchschmerzen geklagt. Inzwischen haben Untersuchungen stattgefunden und Sarah weiß endlich, was wirklich hinter ihren Schmerzen steckt: Ein Darmparasit ist für ihre Beschwerden verantwortlich!

In einer Instagram-Story teilt die 29-Jährige ihre finale Diagnose mit ihren Followern. "Ich habe mir irgendwo einen Parasiten eingefangen, der jetzt in meinem Darm ist", erzählt Sarah. "Deswegen hatte ich auch so krasse Schmerzen und deswegen hört das Ganze auch nicht auf", weiß sie inzwischen und erklärt, dass der Parasit vermutlich über verunreinigtes Wasser oder Lebensmittel in ihren Körper gelangt ist. Zwar hat sie mittlerweile keine Schmerzen mehr, doch immer noch heftig damit zu kämpfen. "Heute kriege ich neue Medizin verschrieben und dann hoffe ich, dass das bald erledigt ist", gibt sich die Influencerin optimistisch.

Durch die Krankheit hat Sarah in letzter Zeit auch ungewollt stark an Gewicht verloren. "Ich konnte gar nichts bis ganz wenig essen", berichtet sie von den vergangenen anderthalb Wochen. Inzwischen würden die Portionen der YouTuberin zwar wieder etwas größer, davon könne sie allerdings kaum etwas bei sich behalten.

Instagram / /team.harrison.official Sarah, Kyla, Mia und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Februar 2021

