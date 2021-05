Sie werden einfach so schnell groß! In den vergangenen Jahren hat sich das Leben des YouTuber-Pärchens Bibi (28) und Julian Claßen (28) grundlegend verändert: Im Oktober 2018 durften die Turteltauben ihr erstes Kind namens Lio (2) auf der Welt begrüßen. Im März vergangenen Jahres bekam Letzterer dann ein Schwesterchen, Emily (1). Inzwischen ist die Kleine bereits 14 Monate alt – und hat wohl schon so einiges auf dem Kasten: Bibi offenbarte jetzt, welche Wörter ihre Tochter schon sagen kann!

In ihrem neuesten YouTube-Video beantwortet die 28-Jährige die Fragen ihrer Community. Dabei interessiert sich ein Fan für die sprachliche Entwicklung der Einjährigen. Und tatsächlich: Emily hat wohl schon einige Begriffe in ihren Wortschatz integriert. "Stein kann sie sagen, Papa, Mama, Puppe", zählt Bibi auf. Und auch Julian scheint vom Fortschritt seiner Kleinen ganz entzückt zu sein. "Das ist so süß, immer wenn sie eine Temperaturveränderung spürt, sagt sie 'heiß' – auch wenn es megakalt ist", erklärt er lachend.

Auch wenn die Influencer mit ihren zwei Kindern total glücklich sind, brauchen die Eltern hin und wieder eine Pause. Natürlich komme dies nicht allzu oft vor, aber manchmal halten die zwei Wonneproppen ihre Eltern ganz schön auf Trab. Deshalb kümmere sich hin und wieder die Familie des Paares um den Nachwuchs. "Die freuen sich ja auch darüber", offenbarten die Turteltauben vergangene Woche.

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern, 2021

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de