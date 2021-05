Heute findet Willi Herren (✝45) seine letzte Ruhe. Am 20. April ist der beliebte Entertainer völlig überraschend verstorben. Der Reality-TV-Star wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Nach einer Obduktion zur Klärung der Todesumstände wurde sein Leichnam vor einigen Tagen zur Bestattung freigeben. Am heutigen Mittwoch wird der Partysänger nun im engsten Familienkreis auf dem Kölner Melatenfriedhof beerdigt. Doch wie läuft die Zeremonie genau ab? In einem Interview berichtete der Bestatter jetzt von Willis rührender Trauerfeier und Beerdigung.

Gegenüber Bild schilderte Björn Wolf, dass Willi seinen Wünschen entsprechend eine Trauerfeier im Kölner Stil erhalten hat – weswegen sie auch um Punkt 11:11 Uhr begann. "In der Halle hatten wir schöne Abschiedsrituale, Trauerrituale mit Kerzen, wo sich die Familie verabschiedet hat. Es wurde viel in Rot-Weiß gehalten – den kölschen Farben. Es gab Heliumballons und ein Blumenmeer. Es liefen auch kölsche Songs", erzählte der Bestatter. "Insgesamt hätte ihm [Willi, Anm. d. Red.] die Trauerfeier sicherlich gefallen. Es wurde alles in Absprache mit der Familie gemacht, dass es ihm auch recht war."

Nach der Trauerfeier, an der aufgrund der Gesundheitskrise nur 30 Gäste teilnehmen durften, zog die Prozession weiter auf den Friedhof: "Jetzt wurde Willi im Sarg mit Kutsche zur Grabstätte gebracht. Dort vor Ort wird es ein Wunderkerzen-Ritual geben, wo die Leute sich noch einmal verabschieden können", führte der Bestatter weiter aus. Zudem hatten sich weit über die Gästeliste hinaus Freunde und Fans von Willi vor dem Friedhof versammelt, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Sie klatschten für den Musiker und sangen Kölner Lieder.

ActionPress Melaten Friedhof in Köln

ActionPress Willi Herren, Entertainer

Instagram / evanthiabenetatou Schauspieler Willi Herren

